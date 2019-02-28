سلسلة متاجر فرنسية تسحب حجابا رياضيا بعد موجة غضب

2019/02/28 | 07:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت سلسلة متاجر فرنسية للمستلزمات الرياضية سحب حجاب يستخدم في التمارين الرياضية بعدما واجهت انتقادات من جانب السياسيين وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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