مقتل خمسة اشخاص بحادث سير في الموصل

2019/02/28 | 07:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوىافاد مصدر في شرطة نينوى، الاربعاء، بمقتل خمسة اشخاص بحادث سير بين سيارتين في الحي الزراعي في الساحل الايسر لمدينة الموصل.

واوضح المصدر ان “سبب الحادث السرعة الكبيرة”.

واضاف ان “المتوفين جميعهم من راكبي السيارتين احداهما نوع ck والأخرى نوع چارجر”.

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