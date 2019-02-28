2019/02/28 | 07:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشد زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، المجتمع الدولي مساعدته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر إعلامي: إحباط مخطط غوايدو في فنزويلا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر إعلامي: إحباط مخطط غوايدو في فنزويلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).