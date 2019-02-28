2019/02/28 | 07:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ناشد زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، المجتمع الدولي مساعدته.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر إعلامي: إحباط مخطط غوايدو في فنزويلا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر إعلامي: إحباط مخطط غوايدو في فنزويلا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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