الزعيم الكوري الشمالي: مستعد لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

2019/02/28 | 07:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح الزعيم الكوري الشمالي، كيم جون أون، بأنه مستعد لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

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