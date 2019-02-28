2019/02/28 | 07:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح العضو في مجلس إدارة شركة "غازبروم" الروسية، أوليغ أكسوتين، أن الشركة "تخطط لإنتاج ما يزيد عن 495.1 مليار متر مكعب من الغاز العام الحالي.

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