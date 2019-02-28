2019/02/28 | 07:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- العراق اليوم:

ارقام مخيفة وهائلة تلك التي كُشف عنها في برنامج تلفزيوني عرض مؤخراً عن السرقات والنهب المُنظم الذي...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بعد ان فضحها الوزير الربيعي واوقف سرقة مليار دولار سنوياً ...هذه الجهات تقف وراء الحملات الاعلامية ضده) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بعد ان فضحها الوزير الربيعي واوقف سرقة مليار دولار سنوياً ...هذه الجهات تقف وراء الحملات الاعلامية ضده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العراق اليوم).