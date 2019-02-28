عشائر عراقية ترفض استحداث محافظة جديدة في البلاد

2019/02/28 | 08:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عبر شيوخ عشائر مدينة "سامراء" يوم الخميس عن رفضهم "المساس بوحدة" محافظة صلاح الدين، محملين عضو مجلس النواب مثنى عبد الصمد مسؤولية تداعيات الأزمة السياسية في المحافظة.

وقال وليد العزاوي احد شيوخ قبيلة العزة في سامراء ان "صلاح الدين من الدجيل الى الشرقاط حالة واحدة ونرفض اي مؤتمر او تصريح يدعو الى تمزيق وحدتنا"، داعياً "السياسيين في المحافظة الى ترك الخلافات والنهوض بواقع مدنهم المدمرة".

من جانبه قال عبدالله العباسي احد شيوخ قبيلة "البوعباس" في سامراء، إن "مؤتمر النائب مثنى عبدالصمد لا يمثل اهالي سامراء بل توجهاته السياسية والحزبية"، مؤكداً ان "سامراء جزءٌ من صلاح الدين ونرفض تقسيمها وسنقف بوجه من يطالب بذلك كما رفضنا مسبقاً إقامة الإقليم".

فيما أعلن عدد من شيوخ عشائر جنوب سامراء في بيان اليوم، "رفضهم القاطع لمحاولات التقسيم والتأجيج الطائفي والمناطقي وإقامة المؤتمرات الداعية لإثارة الفتن"، حسب زعمهم.

وتقول تقارير صحفية ان مثنى عبد الصمد رئيس حزب المسار المدني والنائب عن سامراء يطالب بجعل المدينة محافظة مستقلة عن صلاح الدين.

وكان عبد الصمد اتهم الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين بتهميش المدينة وعدم اشراكها في الادارة، واحتكار السلطة، واقصاء ممثليها واخرهم رئيس مجلس المحافظة الذي اقيل حديثا.

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