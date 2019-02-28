2019/02/28 | 08:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: h0scEl9ToYw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. امي بطلتني من المدرسة حتى اربي اخوتي ... والنتيجة اخوتي وولدي ذبوني ❌ ام ناظم عزة النفس في زمن الطمع) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. امي بطلتني من المدرسة حتى اربي اخوتي ... والنتيجة اخوتي وولدي ذبوني ❌ ام ناظم عزة النفس في زمن الطمع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).