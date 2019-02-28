العراق يحاكم 382 داعشيا في آذار المقبل بقاعة قرب العاصمة بغداد

2019/02/28 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر عراقي، الخميس، وجود ترتيبات لمحاكمة 382 عنصرا من تنظيم داعش من جنسيات مختلفة بينهم عرب واجانب سلمتهم

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