كشف حقائق مفزعة يتعرض لها المرضى العراقيون في الهند

2019/02/28 | 08:23

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بغداد- العراق اليوم:

كشف السفير العراقي لدى الهند، حقائق مفزعة عما يتعرض له المرضى العراقيون القاديم للعلاج هناك.



وقال ...





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