2019/02/28 | 08:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعاتقال علماء أستراليون، إنهم توصلوا إلى طريقة متبكرة تتيح تحويل ثاني أكسيد الكربون من غاز إلى فحم، وسط آمال بأن يساعد المشروع على تنظيف الهواء مستقبلا.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”، فإن باحثين من جامعة “RMIT” الأسترالية، أكدوا تحويل ثاني أكسيد الكربون من حالته السائلة إلى جزيئات صلبة من الكربون.

وتجري عملية استخلاص الكربون وتخزينه في الوقت الحالي، من خلال ضغط ثاني أكسيد الكربون وتحويله إلى سائل ثم تقوم بنقله إلى مواقع تحت الأرض.

وتواجه هذه الطريقة عدة عقبات مثل الجدوى الاقتصادية والمخاوف البيئية بالنظر إلى احتمال وقوع تسرب من مواقع التخزين، ولأجل هذا، بحث العلماء عن صيغة أكثر أمانا.

وتعتمد الطريقة الجديدة لتحويل ثنائي أكسيد الكربون على مادة محفزة من سائل معدني متطور، وعقب ذلك، تحول الغاز إلى مواد صلبة من الكربون، في حرارة عادية.

ويرى الباحث توربين داينيكي، أن هذه الطريقة الجديدة لتحويل ثنائي أكسيد الكربون إلى مواد صلبة بوسعها أن تقدم حلا أكثر استدامة في المستقبل.

وتستطيع الصناعة الحديثة أن تحول ثنائي أكسيد الكربون إلى مادة صلبة لكن هذه العملية تتطلب درجة عالية من الحرارة، أي أن الأمر مكلف وغير مجد من الناحية الاقتصادية.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

18

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة.. علماء يحولون ثاني أكسيد الكربون لمادة صلبة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة.. علماء يحولون ثاني أكسيد الكربون لمادة صلبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).