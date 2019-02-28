محاميه: ترامب أمرني بتوجيه 500 تهديد على مدى 10 سنوات

2019/02/28 | 08:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليقال مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب للكونغرس إن ترامب أمره بتوجيه تهديدات بالنيابة عنه حوالي 500 مرة على مدى السنوات العشر الماضية.

وردا على سؤال للنائبة الديمقراطية جاكي سباير “كم مرة أمرك ترامب بتهديد فرد أو كيان بالنيابة عنه؟”، قال كوهين “عدد كبير جدا”.

ولدى سؤالها مجددا عما إذا كان عدد المرات 50 أو 100 أو 200 أو500، استوقفها كوهين عند 500، قائلا “على الأرجح”.

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