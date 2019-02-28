برشلونة يضرب ريال مدريد بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا

2019/02/28 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

انتزع فريق برشلونة، الأربعاء، بطاقة العبور والتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.وحسم برشلونة كلاسيكو الأرض لصالحه بعدما تغلب على مضيفه ريال مدريد بثلاثية نظيفة في إياب المربع الذهبي للبطولة.وجاء تأهل برشلونة للنهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.دخل الريال اللقاء مهاجماً منذ أول دقيقة متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور لصالحه، وأضاع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ولوكاس فاسكيز أكثر من فرصة للتسجيل كانت كفيلة بخروجه متقدمًا من شوط المباراة الأول بعدد وافر من الأهداف.جاء ذلك في الوقت الذي مال فيه أداء برشلونة للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة معتمداً على الثلاثي الفرنسي عثمان ديمبلي والأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز.وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، واستمر لاعبو ريال مدريد في فرض سيطرتهم وأضاع لاعبوه أكثر من فرصة للتقدم حيث يعود الفضل في ذلك إلى الحارس الألماني تيير شتيغن الذي دافع عن مرماه ببسالة وتصدى لأكثر من هجمة خطيرة للملكي.وفي ظل الضغط المتتالي للريال، جاء هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 50 عندما مرر ديمبلي كرة إلى سواريز سددها أرضية زاحفة في الشباك.ولم يدب اليأس في نفوس لاعبي الريال وواصلوا من ضغطهم وهجماتهم على أمل إدراك التعادل، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن ففي الدقيقة 69 جاء الهدف الثاني لبرشلونة بالنيران الصديقة عبر الفرنسي رافائيل فاران بالخطأ في مرماه.وازدادت الأمور تعقيداً على لاعبي الريال بعدما احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لبرشلونة في الدقيقة 73 نفذها سواريز في المرمى مسجلًا الهدف الثاني له والثالث لفريقه.وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين خلال الدقائق المتبقية من اللقاء، ليخرج برشلونة فائزاً باللقاء.

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