2019/02/28 | 08:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إنه لو لم يكن مستعدا لنزع السلاح النووي في بلاده لما كان في القمة اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وعبر كيم للصحفيين خلال لقائه اليوم الخميس مع ترامب في اليوم الثاني للقمة في العاصمة الفيتنامية هانوي، عن ترحيبه بفكرة فتح مكتب اتصال أمريكي في عاصمة كوريا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيم: مستعدون لنزع السلاح النووي alansaar.

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