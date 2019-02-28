زعيم كوريا الشمالية مستعد للتخلي عن السلاح النووي.. وترامب: لست مستعجلا

2019/02/28 | 08:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الخميس, إنه ما كان ليحضر قمة فيتنام مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لو لم يكن مستعدا لنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.وعبر كيم في تصريحات صحفية خلال اجتماعه مع ترامب, نقلتها وسائل اعلام دولية وتابعها “ناس” اليوم (28 شباط 2019), عن “ترحيبه بفتح […]

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