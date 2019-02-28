نائبة: موازنة الوقف السني للعام ٢٠١٩ مجحفة بحق اوقاف وموظفي الوقف

2019/02/28 | 08:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكدت النائبة عن صلاح الدين كفاء فرحان ان وازنة الوقف السني للعام ٢٠١٩ مجحفة بحق اوقاف وموظفي الوقف.

واوضح بيان لمكتب فرحان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين كفاء فرحان، زارت دائرة الوقف السني فرع سامراء والتقت مدير الدائرة د.جاسم داود”.

واضاف البيان انه “تمت مناقشة العديد من الملفات خلال الزيارة منها موازنة الوقف السني للعام ٢٠١٩ والتي وصفتها النائبة كفاء بالمجحفة بحق اوقاف وموظفي الدائرة” مشددة “انها ستبذل الجهود لاستحصال درجات وظيفية للدائرة”.

وتابع “كما تعهدت النائبة بمتابعة ملف تخصيص قطع أراضي لموظفي الوقف فرع سامراء أسوة بأقرانهم في الدوائر الاخرى واصفة الامر انه حق على الدولة للمواطن”.

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