الرافدين يهدد بإجراءات قانونية ضد المتلكئين في تسديد ما بذمتهم من اموال المصرف

2019/02/28 | 08:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث مصرف الرافدين دوائر ومؤسسات الدولة بالزام موظفيهم لتسديد ما بذمتهم من ديون للمصرف.

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