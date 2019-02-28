العراق يحضر في ستوكهولم بمعرض للصور الفوتوغرافية

2019/02/28 | 08:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس جمعية المصورين العراقيين في السويد سمير مزبان ،اليوم الخميس، عن انتهاء الاستعدادات للمعرض الفوتوغرافي السنوي السابع "هنا العراق" الذي سيزور عددا من المدن السويدية للتعريف بالعراق حضارته وتراثة وطبيعة سكانه .

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