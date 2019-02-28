2019/02/28 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

قال محافظ ذي قار يحيى الناصري ان الحكومة المحلية تعمل على ان يكون لكل اسرة في المحافظة قطعة ارض سكنية .

وذكر الناصري لشبكة اخبار

شبكة اخبار الناصرية:قال محافظ ذي قار يحيى الناصري ان الحكومة المحلية تعمل على ان يكون لكل اسرة في المحافظة قطعة ارض سكنية .وذكر الناصري لشبكة اخبار الناصرية ، ان المحافظة نجحت في العام الماضي من توزيع 37 الف قطعة ارض سكنية وهي تخطط لتوزيع 25 الف قطعة في العام الحالي 2019.وبين ان اولويات عمله في المرحلة المقبلة هو ان تكون لكل اسرة في المحافظة قطعة ارض سكنية كحق من حقوقها المشروعة .وتجدر الاشارة الى ان توزيع الاراضي السكنية في ذي قار توسع وشمل العديد من الشرائح الجديدة كالمعلمين والعمال وغيرهم .انتهى،ت ع ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار :نعمل على ان يكون لكل اسرة قطعة ارض سكنية) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ذي قار :نعمل على ان يكون لكل اسرة قطعة ارض سكنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).