اختتام دورة للتدريب المهني لذوي الشهداء والجرحى في ذي قار

2019/02/28 | 08:52

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت الادارة العامة لدوائر وزارة العمل في محافظة ذي قار عن اختتام دورة للتدريب المهني مخصصة لذوي الشهداء والجرحى من قوات الحشد الشعبي.





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت الادارة العامة لدوائر وزارة العمل في محافظة ذي قار عن اختتام دورة للتدريب المهني مخصصة لذوي الشهداء والجرحى من قوات الحشد الشعبي.وقال مدير دوائر العمل في ذي قار محمد الغزي لشبكة اخبار الناصرية ، ان الدورة التي نضمت بدعم من اليونسيف ، ضمت 55 متدربا من ذوي الشهداء والجرحى من مختلف مدن المحافظة واستغرقت ثلاثة اشهر متواصلة .واوضح ان المستفيدين من الدورة سيجهزون بمعدات خاصة للبدء بمشاريع صغيرة في المجالات التي تدربوا عليها ومنها الحلاقة والحدادة والحاسبات .انتهى،ت ع ح.

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