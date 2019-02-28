ضبط مفوضاً في مرور كركوك متلبسا بترويج معاملات مرورية خلافاً للضوابط

2019/02/28 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة كركوك اليوم الخميس، من ضبط مفوضٍ منسوب الى مديرية مرور كركوك متلبساً بتعقيب معاملات مرورية لا تعود

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