الهند وباكستان وشفا الحرب الرابعة

2019/02/28 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يثير التصعيد الاخير بين البلدين النوويين، الهند وباكستان المخاوف من امكانية وقوع حرب جديدة بينهما بعد ان كانا قد خاضا ثلاث حروب، اثنان منها بسبب

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