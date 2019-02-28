برشلونة يقسو على ريال مدريد بكلاسيكو الملك ويتأهل لنهائي الكأس

2019/02/28 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حقق فريق برشلونة الانتصار بنتيجة {3-0}، على غريمه التقليدي ريال مدريد، في إياب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، في معقل الملكي “سانتياجو برنابيو.وسجل الأهداف سواريز في الدقائق 50 و73، وسجل رافائيل فاران لاعب ريال مدريد هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 69.وسيضرب برشلونة موعدًا مع المتأهل بين فالنسيا وريال بيتيس في النهائي السادس على التوالي للبلوجرانا في البطولة.بدأت المباراة بتحفظ واضح من كلا الجانبين، وانحصر اللعب في وسط الملعب، مع التزام دفاعي للطرفين.أول تهديد صريح كان من الضيف، حيث انطلق عثمان ديمبيلي على الجهة اليسرى وأرسل عرضية لسواريز، لكن تدخل دفاع ريال مدريد وحولها إلى ركنية في الدقيقة 7.وطالب لاعبو ريال مدريد بالحصول على ركلة جزاء، بعد سقوط البرازيلي فينيسيوس في منطقة جزاء برشلونة، بعد تدخل سيميدو ضده ي الدقيقة 13.وأهدر فينيسيوس فرصة تسجيل الهدف الأول لريال مدريد، حيث استقبل تمريرة من بنزيما وسدد بقوة لتعلو مرمى تير شتيجن في الدقيقة 18.واستمر مسلسل إهدار الفرص لأصحاب الأرض، حيث تلقى فاسكيز الكرة أمام مرمى برشلونة، لكنه سدد بقوة وتصدى لها تير شتيجن في الدقيقة 22.وضيع كريم بنزيما انفرادا صريحا بالحارس تير شتيجن في الدقيقة 36، حيث استقبل تمريرة سحرية من فينيسيوس وأصبح أمام المرمى لكنه سدد في قدم الحارس الألماني.وأهدر فينيسيوس جونيور فرصة أخرى لتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 38، حيث استقبل كرة من الجهة اليسرى، سددها بقوة مرت أعلى يمين حارس برشلونة تير شتيجن.وفي الشوط الثاني، لم تتغير الأمور كثيرًا، حيث بدأ ريال مدريد التهديد، بكرة رأسية قوية من كريم بنزيما مرت أعلى مرمى تير شتيجن في الدقيقة 48.واقتنص لويس سواريز الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 50، حيث انطلق عثمان ديمبيلي على الجبهة اليسرى، وأرسل تمريرة لسواريز الذي سددها على يمين نافاس حارس ريال مدريد.وحاول توني كروس تعديل النتيجة، وأرسل تسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء لكنها مرت أعلى مرمى تير شتيجن في الدقيقة 52.وأرسل ريجيلون كرة عرضية في الدقيقة 59، أمام لوكاس فاسكيز، لكن المدافع كليمونت لينجليت وضع قدمه وشتت الكرة بعيدًا.وتألق الحارس تير شتيجن في التصدي لكرة رأسية قوية من قبل لوكاس فاسكيز الذي أرسلها على يمين الحارس الألماني، في الدقيقة 62.واستلم داني كارفاخال تمريرة من لوكا مودريتش على الجبهة اليمنى، وأرسل تسديدة قوية، لكن تصدى لها تير شتيجن في الدقيقة 66.وأهدر فينيسيوس جونيور فرصة أخرى خطيرة، حيث راوغ دفاعات برشلونة وسدد الكرة التي تصدى لها تير شتيجن وحولها إلى ركنيه في الدقيقة 68.ونجح برشلونة في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 69، بهدف عكسي من الفرنسي رافائيل فاران، حيث أرسل عثمان ديمبيلي كرة عرضية من الجهة اليمنى اصطدمت بقدم فاران.واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح برشلونة، بعدما تدخل من كاسيميرو على لويس سواريز، حيث نفذها الأوروجوياني لويس سواريز في الدقيقة 73.وقرر سانتياجو سولاري الدفع بجاريث بيل بدلا من لوكاس فاسكيز، ثم فيدي فالفيردي بدلا من كاسيميرو، وأخيرًا أسينسيو بدلا من فينيسيوس.وعلى الجانب الآخر، أشرك إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة فيليب كوتينيو بدلا من عثمان ديمبيلي، ثم أرتورو فيدال بدلا من سواريز، وأخيرًا آرثر بدلا من بوسكيتس.وأهدر جاريث بيل وماركو أسينسيو فرص تقليص الفارق، بتسديدتين بقوة مرت أعلى الحارس تير شتيجن، ليودع الميرنجي البطولة.





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