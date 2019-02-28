الدوري الإنكليزي.. ليفربول يقسو على واتفورد ومانشستر يونايتد يعبر كريستال بالاس

2019/02/28 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأمطر فريق ليفربول، مساء الأربعاء، مرمى ضيفه واتفورد بخمسة أهداف دون رد في الجولة الثامنة والعشرين للدوري الإنكليزي لكرة القدم "البريميرليغ".وبهذا الفوز ارتفع رصيد ليفربول إلى 69 نقطة محلقاً في قمة الترتيب، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 40 نقطة في المركز الثامن.وبدأ ليفربول اللقاء مهاجماً منذ أول دقيقة في محاولة منه لتسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة التاسعة عبر السنغالي ساديو ماني.ومع حلول الدقيقة 20 أضاف ماني الهدف الثاني له ولفريقه ليخرج ليفربول متقدماً من شوط المباراة الأول بهدفين دون رد.وفي الوقت الذي حاول فيه واتفورد تقليص النتيجة، تمكن البلجيكي، ديفوك أوريجي، من إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 66.وأحرز الهولندي فيرجيل فان ديك الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 79 و82 ليخرج ليفربول فائزاً بالثلاث نقاط.وفي سياق الجولة ذاتها، حقق فريق مانشستر يونايتد، فوزاً على مضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف لهدف.وبهذا الفوز ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 55 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر.وأنهى يونايتد الشوط الأول لصالحه متقدماً بهدف نظيف سجله البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 33.ومع حلول الدقيقة 52 أضاف لوكاكو الهدف الثاني له ولفريقه، قبل أن يقلص كريستال بالاس النتيجة في الدقيقة 66 عبر جويل وارد.وجاءت الدقيقة 83 لتشهد الهدف الثالث لمانشستر يونايتد عن طريق أشلي يونغ، ليخرج الضيوف فائزين بالنقاط الثلاث.

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