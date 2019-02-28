الشهر المقبل موعد محاكمة الدواعش الذين تسلمهم العراق من

2019/02/28 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن المصدر قوله ان "الاجراءات مستمرة لمحاكمة 382 داعشيا تسلمتهم الحكومة العراقية بعد اعتقالهم في سوريا"، مبينا ان "هؤلاء ستجري محاكمتهم بدءا من الشهر القادم".واضاف المصدر ، ان "محاكمة هؤلاء الدواعش قانونية كونهم ارتكبوا جرائم على ارض العراق"، مشيرا الى ان "هذه الجرائم التي ارتكبوها عناصر داعش غير مشمولة بقانون العفو العام أو الخاص".وافاد أن "العراق تسلم دفعتين من عصابات داعش الارهابية الحاملين للجنسية العراقية والذين تم اعتقالهم من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بسوريا، حيث بلغ عدد العناصر بالدفعة الاولى 150 داعشي، اما الدفعة الثانية فقد بلغت 231 داعشي.فيما اصدرت خلية الاعلام الامني توضيحا بشأن اسباب تسلم "الدواعش" من الجانب السوري والاجراءات المتخذة بحقهم، مبينة ان ذلك جاء تفاديا لاطلاق سراحهم، مشيرة الى ان هذا الاجراء يخص المعتقلين من حملة الجنسية العراقية فقط.انتهى ..م ف

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