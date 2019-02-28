2019/02/28 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

هدد مصرف الرافدين، الخميس، بإجراءات قانونية ضد موظفين ومواطنين، مبينا ان العام الحالي هو عام تصفية الديون واسترداد حقوقه المتأخرة.

وقال المصرف في بيان له تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، ان "المصرف وضع شعار ان العام الحالي هو عام تصفية الديون واسترداد حقوقه المتأخرة والمترتبة بذمة الموظفين والمواطنين المتلكئين والمتخلفين عن تسديد مابذمتهم من الاموال لتجنيبهم التبعات القانونية بسبب الحقاهم الضرر بالمال العام".

وطالب المصرف مؤسسات ودوائر الدولة بـ"الالتزام بتعهداتهم الموقعة مع المصرف واستقطاع حقوقه من الاقساط من رواتب موظفيهم حسب العقود والتعهدات"، مؤكدا انه "سيرفع شكوى ضدهم امام المحاكم".

يذكر ان مصرف الرافدين باشر خلال الفترة الماضية بمنح الموظفين والمتقادين سلف وقروض مالية وفق اليات وضوابط معينة ويتم تسديدها وفق جدول زمني وضع مسبقا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: 2019 عام تصفية الديون واسترداد الحقوق المتأخرة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين: 2019 عام تصفية الديون واسترداد الحقوق المتأخرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).