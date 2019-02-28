تعرف على اسعار رحلات الطائرات الداخلية المخفضة حسب الحجز المسبق

2019/02/28 | 09:08

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت وزارة النقل، الخميس، انها بصدد اطلاق خدمة جديدة للخطوط الجوية والتي ستخفض اسعار الرحلات الداخلية المرجعة اعتبارا من الغد وحسب الحجز المسبق.

وسيشرع العمل بالخدمة في الأول من شهر آذار، ولجميع القطاعات الداخلية حيث ستبدأ الأسعار للرحلات المرجعة للفرد الواحد من 75$ للقطاع بغداد- البصرة، و121$ للقطاع بغداد- أربيل، و114$ للقطاع بغداد- السليمانية، و101$ للقطاع بغداد- الناصرية، و121$ للقطاع البصرة- أربيل، و 114$ للقطاع البصرة- السليمانية، و112$ للقطاع النجف - أربيل، 105$ للقطاع النجف- السليمانية.

واكدت الوزارة ان "هذه الأسعار متضمنة الضرائب ماعدا ضريبة مطار النجف الاشرف الدولي".

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