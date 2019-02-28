مصرف الرافدين يهدد بإجراءات قانونية ضد موظفين ومواطنين متلكئين في تسديد ما بذمتهم من اموال المصرف

2019/02/28 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث مصرف الرافدين دوائر ومؤسسات الدولة بالزام موظفيهم لتسديد ما بذمتهم من ديون المصرف .وذكر بيان لمصرف الرافدين اليوم ” ان المصرف وضع شعار ان العام الحالي هو عام تصفية الديون واسترداد حقوقه المتأخرة والمترتبة بذمة الموظفين والمواطنين المتلكئين والمتخلفين عن تسديد مابذمتهم من الاموال لتجنيبهم التبعات القانونية بسبب الحقاهم الضرر بالمال العام .[…]

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