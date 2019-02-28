اتحاد الكرة يقيم دورة اسيوية فئة

2019/02/28 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن اقامة دورة تدريبية اسيوية من فئة "سي " لمدربي كرة القدم في بغداد.

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