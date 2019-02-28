عبد المهدي: إنتاج الكهرباء سيصل إلى 18 ألف ميغاواط

2019/02/28 | 09:16

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

افصح رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، عن ان انتاج الطاقة الكهربائية سيصل الى اكثر من ثمانية عشر الف ميغاواط، كاشفا في الوقت ذاته، عن توفير الاموال اللازمة لتحقيق هذه الزيادة مع افتتاح عشر محطات خلال المرحلة المقبلة.





واكد عبد المهدي في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بدورته الثالثة، اننا "جميعا كمسؤولين في الحكومة الاتحادية والمحافظات شركاء في النجاح والانجاز، ولا بديل عن التعاون والتنسيق لتحقيق الافضل وتجاوز جميع المشاكل والتحديات".

ودعا رئيس مجلس الوزراء الى "التعاون لحل المشاكل المتداخلة والاستمرار بالخطط التي تنشط الاقتصاد وتحقق المصلحة العامة والعمل على اعطاء اولوية في توفير الكهرباء للمواطنين والمناطق الفقيرة"، كاشفا عن "متابعته المستمرة لشؤون الطاقة ومن خلال لجنة الطاقة الوزارية والتعرف على الاستعدادات والحث على تحقيق زيادة في الانتاج".

وذكر عبد المهدي أن "مستوى انتاج الطاقة سيصل الى اكثر من ثمانية عشر الف ميغاواط وقد وفرنا الاموال اللازمة لتحقيق زيادة في الطاقة وهناك عشر محطات سيتم افتتاحها في المرحلة المقبلة الى جانب ابرام عقود تطوير جديدة واذا تضافرت جميع الجهود فسيكون الوضع في الصيف المقبل افضل من السابق".

وجرى خلال الاجتماع بحث خطط التنمية وتعزيز الاستقرار وتطوير المشاريع الخدمية والخطط الزراعية في المحافظات، ومناقشة العديد من القضايا والمقترحات المتعلقة بتوزيع الطاقة الكهربائية وخدمات الطرق والجسور والجباية والرسوم ، وتعيينات مديريات التربية والمحاضرين، وفتح المنافذ الحدودية، وتحديد حصص المحافظات من الموازنة الاتحادية في ضوء التعداد العام للسكان ، واتخذ التوصيات والقرارات اللازمة بشأنها.





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