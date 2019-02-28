كيم:مستعد لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

2019/02/28 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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صرح الزعيم الكوري الشمالي، كيم جون أون، بأنه مستعد لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

تحدث الزعيم الكوري الشمالي حول إمكانية نزع الأسلحة النووية قائلا ” بأنه لو لم يكن مستعدا لمواصلة نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، لما ألتقى بالرئيس الأمريكي هنا في فيتنام”.

كما ورحب بفكرة فتح مكتب اتصال أمريكي في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ، في إجابة على أسئلة الصحفيين خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب مانقلت “رويترز”.

هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، قد بدأ اليوم الخميس محادثات اليوم الثاني من قمتهما الثانية بعدما عبر الجانبان عن أملهما في إحراز تقدم بشأن مطلب أمريكي بنزع أسلحة كوريا الشمالية النووية بالكامل.

وأشار ترامب إلى إنه ليس في عجلة لإبرام اتفاق وإنه وكيم يريدان التوصل للاتفاق الصحيح.

وقال الرئيس الأمريكي إنه يكن احتراما كبيرا لكوريا الشمالية وزعيمها.

والتقى ترامب وكيم في العاصمة الفيتنامية أمس الأربعاء في جولة أولى من المحادثات وتقابلا على العشاء وبدا عليهما التفاؤل.

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