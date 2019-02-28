سولاري: خسرنا بشرف.. وعلينا النهوض سريعا

2019/02/28 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى الأرجنتيني سانتياجو سولاري، أن فريقه خسر بشرف في الكلاسيكو ضد برشلونة، بثلاثية دون رد، بإياب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.وقال سولاري، خلال تصريحات

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