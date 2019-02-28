الصيدلي يهنىء الكوادر التربوية بعيد المعلم

2019/02/28 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم عضو مجلس النواب الدكتور محمد إقبال عمر الصيدلي اليوم الخميس، التهاني والتبريكات الى كافة الكوادر التدريسية بمناسبة الاحتفال بعيد المعلم.واشاد اقبال في بيان

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