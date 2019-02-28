2019/02/28 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أكدت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان, وقوفها خلف القيادة الفلسطينية، موجهة التحية لصمودها بوجه كافة الضغوطات الصهيونية والأميركية التي تأتي في سياق محاولة تمرير مؤامرة مشروع ما يسمى “بصفقة القرن” لتصفية القضية.ودعت الفصائل في بيان, إلى “المزيد من الالتفاف الفصائلي والشعبي حول منظمة التحرير الفلسطينية، والتصدي لكل المؤامرات التي تستهدفها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منظمة التحرير في لبنان تؤكد وقوفها خلف القيادة الفلسطينية ضد المؤامرات الصهيونية alansaar.

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