2019/02/28 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أكد قائد الثورة الإسلامية الإمام علي الخامنئي, أن الأمريكان يسعون في كل مكان لإثارة الفتنة والفساد والخلافات والحرب.وقال الإمام الخامنئي خلال استقباله رئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان في طهران، إنه “خلافا لرغبة امريكا فان العلاقات بين ايران وارمينيا يجب ان تكون راسخة ومستديمة وودية”.وأشار إلى “العلاقات الجيدة للغاية القائمة بين الايرانيين والمواطنين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإمام الخامنئي : الأمريكان يسعون في كل مكان لإثارة الفتنة والفساد والخلافات والحرب alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمام الخامنئي : الأمريكان يسعون في كل مكان لإثارة الفتنة والفساد والخلافات والحرب) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمام الخامنئي : الأمريكان يسعون في كل مكان لإثارة الفتنة والفساد والخلافات والحرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).