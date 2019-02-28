الرافدين يهدد بإجراءات قانونية ضد موظفين ومواطنين

2019/02/28 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

حث مصرف الرافدين دوائر ومؤسسات الدولة بالزام موظفيهم لتسديد ما بذمتهم من ديون المصرف.

وقال المكتب ...

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