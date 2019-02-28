2019/02/28 | 09:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الرافدين يهدد بإجراءات قانونية ضد موظفين ومواطنين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
حث مصرف الرافدين دوائر ومؤسسات الدولة بالزام موظفيهم لتسديد ما بذمتهم من ديون المصرف.
وقال المكتب ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الرافدين يهدد بإجراءات قانونية ضد موظفين ومواطنين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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