2019/02/28 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / وزير النقل يعلن عن تخفيض اسعار الرحلات الداخلية غدا الجمعة

28/02/2019 09:25:00 AM |

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واع / بغداد / ز .ا

اعلنت وزارة النقل ، الخميس، عن اطلاق الخطوط الجوية خدمات جديدة ،غد الجمعة، تمنح بموجبها تخفيضاً للمسافرين في الاسعار الرحلات الداخلية.

وذكر بيان لوزير النقل عبد الله لعيبي تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "غد ستطلق خدمة جديدة التي تمنح المسافرين تخفيضاً في اسعار الرحلات الداخلية"، مضيفاً ان "اصبح بإمكان المسافرين الحجز بشكل سابق للسفر بأسعار منخفضة".

واضاف لعيبي، بحسب البيان ان "الهدف من الخدمة، التخفيف عن كاهل المسافر وكذلك الارتقاء بما تقدمه الخطوط الجوية العراقية من خدمات ولتكون كبقية شركات الطيران المعتبرة".

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