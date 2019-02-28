تعرف على أكثر الدول ابتكارا في العالم

2019/02/28 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حافظت كوريا الجنوبية على صدارتها في تصنيف أكثر بلدان العالم ابتكارا وتقديما للاختراعات، ضمن تصنيف "بلومبرغ" للابتكار لعام 2019، على الرغم من المنافسة الشديدة مع ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي.

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