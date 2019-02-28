الجبير يدعو المجتمع الدولي لوضع حد لـ

2019/02/28 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، أوضاع حقوق الإنسان في إيران، داعيا المجتمع الدولي إلى وضع حد لـ"الانتهاكات الإيرانية".

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