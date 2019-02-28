2019/02/28 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… استشهد يمنيان اثنان وأصيب آخرون بينهم امرأة مسنة, برصاص مرتزقة السعودية في مدينة الحديدة.وقال مصدر أمني, إن “امرأة مسنة أصيبت بجروح جراء قذيفة لقوى العدوان استهدفت حي الربصة بمدينة الحديدة، واستهدف المرتزقة بقصف مدفعي والرشاشات الثقيلة باتجاه مطار الحديدة بالتزامن مع تحليق للطيران التجسسي”.وأضاف المصدر, أن “قوى العدوان استهدفت بالمدفعية والأسلحة الرشاشة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مرتزقة العدوان السعودي يقتلون يمنيين اثنين ويصيبون امرأة مسنة في الحديدة alansaar.

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