الشرطة الاتحادية تنفي مفاوضتها مع مسلحي داعش خلال إحدى معارك التحرير

2019/02/28 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل

أكدت قيادة قوات الشرطة الاتحادية أنه لم يتم أي تفاوض مع مسلحي تنظيم داعش خلال معركة الحضر في الموصل، مشيرةً إلى أنها لم تشارك في هذه المعركة.وقالت القيادة في بيان، اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية إنه "تعقيباً على ما قاله الخبير الاستراتيجي والعسكري مؤيد سالم الجحيشي، إن الشرطة الاتحادية أبلت البلاء الحسن وتشرفت بالاشتراك الفعلي بـ 23 معركة فعلية ومستقلة لتحرير أرض العراق وأهله من دنس داعش من تاريخ أول معركة لتحرير جرف النصر 24 / 10 / 2014 ولغاية 20 / 10 / 2017"، مضيفةً أنها "في جميع معاركها قتلت وسحقت (19484 عنصراً من داعش وحررت 890 قرية)".وأردف البيان أنه "نذكركم بأن الشرطة الاتحادية عندما كانت مكلفة بمعركة تحرير مناطق (تل عبطة وحمام العليل والعريج) على الجانب الأيمن لطريق دخول الموصل، كان هنالك قطعات بطلة أخرى مشتركين بمعركة تحرير مدينة الحضر، ولم تشترك الاتحادية بتحريرها، ولم يتم أي تفاوض بخصوص ماذكرته في هذه المعركة أو غيرها، لأننا والاخرين الأبطال لا نساوم على أرض أو عرض بل نحن من يدافع ويحرر الأرض والعرض ونحن لها مجربون".وبينت قيادة الشرطة الاتحادية أنه "لم يتم أي تفاوض مع الدواعش لا من قبلنا أو غيرنا سواء كانوا قادة أو أمرين أو ضباط أو مقاتلين، بالإضافة إلى أننا والأبطال الآخرين لم نحاصر أو نقتل أهلنا في مدينة الموصل بل دافعنا عنهم وحررناهم من داعش وفكره، نحن أول المضحين والقوات الأمنية الأبطال الآخرين".

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