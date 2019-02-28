رئيس مجلس الأمة الكويتي قبيل زيارته العراق: سنعقد مؤتمراً لبرلمانات دول الجوار ببغداد لهذا السبب

2019/02/28 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، الخميس (28 شباط 2019)، والذي يعتزم زيارة العراق، إن دول الجوار اتفقت على عقد مؤتمر في بغداد، تأكيداً للمد العربي فيها.

وأكد الغانم في تصريح صحفي، التحضير لمؤتمر سيعقد في بغداد لرؤساء برلمانات دول الجوار، بترتيب بين الكويت والمملكة العربية السعودية والأردن، مبيناً أن كل البرلمانات العربية "متفقة على ألا نترك الفراغ لدول أخرى لتملأه، وعلى الدول العربية التحرك وتأكيد المدّ العربي داخل العراق".

وقال الغانم إنه "بناء على توجيهات من القيادة السياسية، سنلبي دعوة رئيس البرلمان العراقي، وسيتوجه وفد الشعبة البرلمانية (اليوم) إلى بغداد لمدة يوم واحد، وبعدها إلى الأردن، حيث سنزور مخيمات اللاجئين السوريين والفلسطينيين، ومن ثم نحضر اجتماع الاتحاد البرلماني العربي في عمان، بعنوان (القدس العاصمة الابدية لدولة فلسطين)".

وذكر الغانم انه "أُبلغ من قبل رئيس مجلس الشورى السعودي، عبد الله آل الشيخ، أن الاجتماع الخليجي سيكون في جدة نهاية شهر مارس المقبل، وستكون الدعوة موجهة إلى كل رؤساء برلمانات دول مجلس التعاون الخليجي".

بغداد اليوم- بغداد

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وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تعقيبا على ما قاله الخبير ا

بغداد اليوم- متابعة

أعلن مكتب إنقاذ المختطفات والمخطوفين الأيزيديين في إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، تحرير أكثر من 14 أطفال أيزيديين، خلال الساعات القليلة الماضية، من تنظيم داعش من داخل سوريا.

وذكر مدير المكتب، حسين قايدي، في تصري

بغداد اليوم - بغداد

قالت كتلة الإصلاح والاعمار النيابية، الأربعاء (27 شباط 2019)، إن رئيس الكتلة صباح الساعدي، كان له دور كبير، بتوجيه من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بإعادة رئيس هيأة النزاهة الأسبق، رحيم العكيلي، الى العراق، بعد 8 سنوات من مغ

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