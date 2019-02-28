الرافدين يهدد الموظفين والمواطنين الذين لم يسددوا ديونهم

2019/02/28 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصرف في بيان ، ان "المصرف وضع شعارا انَّ العامَ الحاليَ هو عامُ تصفيةِ الديون واستردادِ حقوقهِ المتأخرة والمترتبة بذمة الموظفين والمواطنين المتلكئين والمتخلفين عن تسديد ما بذمتهم من الاموال لتجنيبهم التبعات القانونية بسبب الحقاهم الضرَرَ بالمالِ العام".وطالب المصرف مؤسساتِ ودوائرَ الدولةِ بـ"الالتزام بتعهداتهم الموقعة مع المصرف واستقطاع حقوقه من الاقساط من رواتب موظفيهم حسب العقود والتعهدات"، مؤكدا انه "سيرفع شكوى ضدهم امام المحاكم".يذكر ان مصرف الرافدين باشر خلال الفترة الماضية بمنح الموظفين والمتقاعدين سلفا وقروضا مالية وفق اليات وضوابط معينة ويتم تسديدها وفق جدول زمني وُضِع مسبقا.انتهى ..م ف

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