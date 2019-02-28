بعد هدف سواريز الثالث في مباراة الكلاسيكو أمس، الكاميرات تظهر الكابتن راموس وهو يتوسل !

2019/02/28 | 09:42

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بغداد- العراق اليوم:

التقطت عدسات الكاميرات لقطة مؤثرة لقائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، وهو يدعو زملاءه إلى الصمود بعد...





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