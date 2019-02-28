2019/02/28 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس توقع متنبئون جويون، الخميس، تعرض اغلب المحافظات إلى عواصف رعدية وامطار غزيرة اليوم، فيما أشاروا إلى انخفاض درجات الحرارة في العديد من مناطق البلاد.يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق: عواصف رعدية وامطار في هذه المناطق) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق: عواصف رعدية وامطار في هذه المناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).