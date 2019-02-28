بعد موجة الانتقادات الحادة.. سحب حجاب “ديكاتلون” الرياضي من فرنسا

2019/02/28 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قررت سلسلة متاجر فرنسية للمستلزمات الرياضية سحب حجاب يستخدم في التمارين الرياضية بعدما واجهت انتقادات من جانب ساسة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.وأثار منتج متاجر ديكاتلون، المصمم في الأصل بالمغرب بناء على طلب من زبائن هناك ويتيح للنساء المسلمات تغطية الرأس خلال تمارين الركض، موجة غضب في فرنسا، إذ قال ساسة […]

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