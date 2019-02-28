مصرف الرافدين يهدد موظفين ومواطنين متلكئين في تسديد ما بذمتهم من اموال

2019/02/28 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حث مصرف الرافدين دوائر ومؤسسات الدولة بالزام موظفيهم لتسديد ما بذمتهم من ديون المصرف .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم، ان المصرف وضع شعارا ان العام الحالي هو عام تصفية الديون واسترداد حقوقه المتأخرة والمترتبة بذمة الموظفين والمواطنين المتلكئين والمتخلفين عن تسديد ما بذمتهم من الاموال لتجنيبهم التبعات القانونية بسبب الحقاهم الضرر بالمال العام .

وطالب البيان مؤسسات ودوائر الدولة بالالتزام بتعهداتهم الموقعة مع المصرف واستقطاع حقوق المصرف من الاقساط من رواتب موظفيهم حسب العقود والتعهدات وبخلاف ذلك سيتم رفع الشكوى ضدهم امام المحاكم .

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