هبوط أسعار النفط مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي

2019/02/28 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، تزامناً مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي من الخام، ومخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.





وبحلول الساعة 6:10 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.4% إلى 66.13 دولار للبرميل.





كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.2% عند 56.80 دولار للبرميل.





وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة أمس أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة واصل ارتفاعه نحو مستوى قياسي في الأسبوع المنتهي في 22 فبراير الجاري وذلك عند مستوى 12.100 مليون برميل يومياً، وهو مستوى أعلى من القراءة السابقة عند 12 مليون برميل يومياً.





وعلى الجانب الآخر فأن المخزونات الأمريكية من الخام في الفترة ذاتها شهدت هبوطاً مقداره 8.6 مليون برميل يومياً.





كما أن المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين-أكبر مستورد عالمي للنفط-تؤثر على تعاملات الخام، وكشف بيانات اقتصادية اليوم أن نشاط المصانع هناك في فبراير الجاري سجل ركود للشهر الثالث على التوالي.





وفي سياق منفصل صرح وزير الطاقة السعودي أن أوبك تتخذ نهجاً مدروساً لخفض المعروض من الخام "نحن نأخذ الأمر بسهولة وهدوء"، وهو بمثابة رد على الانتقادات التي وجها الرئيس الأمريكي في الأسبوع الجاري للمنظمة.





وكان الرئيس الأمريكي قد طالب أوبك بالهدوء والاسترخاء خلال تغريدة عبر "تويتر"، مشيراً إلى أن أسعار النفط مرتفعة للغاية.





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