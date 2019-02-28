بناءً على دعوة الحلبوسي.. رئيس مجلس الامة الكويتي يزور بغداد اليوم

2019/02/28 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة

اعلن رئیس مجلس الأمة الكویتي مرزوق علي الغانم امس الاربعاء، بانه سیتوجه اليوم الخميس، مع وفد الشعبة البرلمانیة الى العاصمة العراقية بغداد تلبیة لدعوة رئیس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.

وقال الغانم في تصريح صحفي، أنه “بناء على توجیھات القیادة السیاسیة سألبي دعوة رئیس البرلمان العراقي وأتوجه مع وفد الشعبة البرلمانیة الى بغداد لمدة یوم واحد وبعد ذلك إلى الاردن”.

موضحاً ان ” الزيارة الى بغداد ستشمل بحث العدید من الملفات الثنائیة العالقة التي حققت شیئا من التقدم الى جانب استكمال العدید من الزیارات السابقة التي قام بھا بعض المسؤولین والوزراء في الحكومة”.

واضاف، أن “هذه الزيارة تأتي بعد زیارة رئیس البرلمان العراقي الى الكویت عدة مرات”.

KKK

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