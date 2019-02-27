بالفيديو .. ربط رجل وامراة عاريين وسط ميدان شرقي الصين

2019/02/28 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل وامرأة مربوطين على جذع شجرة، عقابا لهما على الخيانة الزوجية.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل”، حدثت الواقعة في مقاطعة قويتشو شرقي الصين، حيث تجمع حشد من السكان المحليين بالقرب من رجل وامرأة بدون ثياب، ربطا على شجرة.

وتواجد شرطي في مكان الحدث، وحاول تهدئة الجمع، إلا أنه لم يتدخل لتحرير الرجل والمرأة.

وتم القبض على الزوج متلبسا بعلاقة جنسية مع امرأة أخرى وفقا لشهود عيان، ليربط مع المرأة في ساحة.

وأعلنت الشرطة، تحرير الرجل والمرأة فيما بعد والقبض على العديد من الأشخاص، لكنها لم تذكر من قام بربط الثنائي وكم من الوقت قضاه الثنائي مربوطا.

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